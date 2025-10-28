Diretório de Empresas
TripAdvisor
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Operações de Negócio

  • Todos os Salários de Operações de Negócio

TripAdvisor Operações de Negócio Salários

A remuneração de Operações de Negócio in United States na TripAdvisor totaliza €54.6K por year para SE2. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da TripAdvisor. Última atualização: 10/28/2025

Remuneração Total Média

€44.7K - €54.1K
Spain
Intervalo Comum
Intervalo Possível
€41.2K€44.7K€54.1K€57.6K
Intervalo Comum
Intervalo Possível
Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.6K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
Ver 1 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Don't get lowballed

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na TripAdvisor, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Operações de Negócio verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Operações de Negócio na TripAdvisor in United States situa-se numa remuneração total anual de €57,614. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na TripAdvisor para a função de Operações de Negócio in United States é €41,224.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para TripAdvisor

Empresas Relacionadas

  • Tesla
  • eBay
  • SoFi
  • Yelp
  • Etsy
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos