TripActions
  Salários
  Engenheiro de Software

  Todos os Salários de Engenheiro de Software

TripActions Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Netherlands mediano de Engenheiro de Software na TripActions totaliza €105K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da TripActions. Última atualização: 10/28/2025

Pacote Mediano
company icon
TripActions
Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
Total por ano
€105K
Nível
L3
Base
€105K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€0
Anos na empresa
4 Anos
Anos exp
9 Anos
Quais são os níveis de carreira na TripActions?
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na TripActions in Netherlands situa-se numa remuneração total anual de €173,525. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na TripActions para a função de Engenheiro de Software in Netherlands é €95,994.

Outros Recursos