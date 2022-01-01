TripActions Salários

Diretório de Empresas
O salário da TripActions varia de $74,990 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $227,000 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da TripActions. Última atualização: 9/13/2025

$160K

Analista de Dados
$84.9K
Cientista de Dados
Median $75K
Analista Financeiro
$116K

Designer de Produto
$108K
Gestor de Produto
Median $227K
Gestor de Projecto
$129K
Vendas
$84.6K
Engenheiro de Software
Median $220K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na TripActions é Gestor de Produto com uma remuneração total anual de $227,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na TripActions é $111,712.

Outros Recursos