Trees
    • Sobre

    Trees is a cannabis company that focuses on community, content, and commerce. It operates at the intersection of these three areas and is listed on the NEO exchange under the ticker symbol TREE.

    https://treescorp.ca
    Website
    2018
    Ano de Fundação
    126
    Nº de Funcionários
    $10M-$50M
    Receita Estimada
    Sede

