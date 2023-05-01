Treasury Prime Salários

Diretório de Empresas
O salário da Treasury Prime varia de $149,243 em remuneração total por ano para um Gestor de Produto na extremidade inferior a $223,151 para um Sucesso do Cliente na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Treasury Prime. Última atualização: 10/27/2025

Engenheiro de Software
Median $170K

Engenheiro de Software Backend

Sucesso do Cliente
$223K
Gestor de Produto
$149K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Treasury Prime é Sucesso do Cliente at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $223,151. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Treasury Prime é $170,000.

