TravelPerk Salários

O salário da TravelPerk varia de $51,178 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $152,176 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da TravelPerk. Última atualização: 10/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Engenheiro de Software
Median $82.4K

Engenheiro de Software Full-Stack

Gestor de Produto
Median $152K
Operações de Atendimento ao Cliente
$113K

Recursos Humanos
$86.6K
Vendas
$51.2K
Gestor de Engenharia de Software
$97.2K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na TravelPerk, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na TravelPerk é Gestor de Produto com uma remuneração total anual de $152,176. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na TravelPerk é $91,918.

