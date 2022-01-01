Diretório de Empresas
TransUnion
TransUnion Salários

O salário da TransUnion varia de $10,548 em remuneração total por ano para um Analista Financeiro na extremidade inferior a $300,000 para um Vendas na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da TransUnion. Última atualização: 10/27/2025

Don't get lowballed
Cientista de Dados
L2 $130K
L3 $130K
L4 $153K
Engenheiro de Software
L2 $14.8K
L3 $22.6K

Engenheiro de Software Backend

Gestor de Produto
L2 $113K
L4 $179K

Gestor de Ciência de Dados
Median $184K
Analista de Negócio
Median $99.5K
Vendas
Median $300K
Gestor de Operações de Negócio
$123K
Desenvolvimento de Negócio
$140K
Analista de Dados
$116K
Analista Financeiro
$10.5K
Information Technologist (IT)
$62.7K
Jurídico
$114K
Consultor de Gestão
$101K
Marketing
$231K
Operações de Marketing
$88.7K
Designer de Produto
$97.5K
Gestor de Programa
$140K
Gestor de Projecto
Median $149K
Gestor de Engenharia de Software
$110K
Gestor de Programa Técnico
$184K
Capitalista de Risco
$169K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na TransUnion é Vendas com uma remuneração total anual de $300,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na TransUnion é $122,610.

Outros Recursos