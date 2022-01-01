Diretório de Empresas
Trainline
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Trainline Salários

O salário da Trainline varia de $35,148 em remuneração total por ano para um Marketing na extremidade inferior a $142,353 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Trainline. Última atualização: 10/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
Median $107K

Engenheiro de Software Full-Stack

Gestor de Produto
Median $142K
Gestor de Engenharia de Software
Median $122K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Designer de Produto
Median $74.5K
Analista de Negócio
Median $84.9K
Analista de Dados
$83.1K
Cientista de Dados
$76.5K
Information Technologist (IT)
$84K
Marketing
$35.1K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Trainline é Gestor de Produto com uma remuneração total anual de $142,353. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Trainline é $84,017.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Trainline

Empresas Relacionadas

  • SIXT
  • trivago
  • Vacasa
  • Marriott
  • Hertz
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos