Trafigura Salários

O salário da Trafigura varia de $27,624 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $437,175 para um Cientista de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Trafigura . Última atualização: 10/27/2025