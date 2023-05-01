Diretório de Empresas
TRADE X
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa
Principais Conhecimentos
  • Contribua com algo único sobre TRADE X que possa ser útil para outros (ex: dicas de entrevista, escolha de equipas, cultura única, etc.).
    • Sobre

    TRADE X is a global automotive trading platform that connects authorized buyers and sellers worldwide. It offers a full-service trading solution, handling logistics, compliance, and trade finance.

    tradexport.com
    Website
    2018
    Ano de Fundação
    126
    Número de Funcionários
    $10M-$50M
    Receita Estimada
    Sede

    Receba Salários Verificados na Sua Caixa de Entrada

    Subscrever a ofertas verificadas.Receberá o detalhe das informações de remuneração por e-mail. Saiba Mais

    Este site está protegido por reCAPTCHA e aplicam-se a Política de Privacidade e os Termos de Serviço do Google.

    Ofertas de Emprego em Destaque

      Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para TRADE X

    Empresas Relacionadas

    • Square
    • Tesla
    • Spotify
    • Coinbase
    • Flipkart
    • Ver todas as empresas ➜

    Outros Recursos