Tower Research Capital
Tower Research Capital Salários

A faixa salarial da Tower Research Capital varia de $53,765 em remuneração total por ano para um Gestor de Engenharia de Software no limite inferior a $299,700 para um Cientista de Dados no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Tower Research Capital. Última atualização: 8/25/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $57.5K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Analista de Negócios
$104K
Cientista de Dados
$300K

Analista Financeiro
$133K
Tecnólogo de Informação (TI)
$131K
Gestor de Engenharia de Software
$53.8K
O cargo mais bem pago reportado na Tower Research Capital é Cientista de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $299,700. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Tower Research Capital é $117,563.

