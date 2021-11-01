Diretório de Empresas
Toshiba
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

Toshiba Salários

A faixa salarial da Toshiba varia de $30,845 em remuneração total por ano para um Gestor de Programa Técnico no limite inferior a $208,035 para um Vendas no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Toshiba. Última atualização: 8/20/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Cientista de Dados
Median $119K
Desenvolvimento de Negócios
$152K
Engenheiro de Hardware
$43.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Engenheiro Mecânico
$115K
Gestor de Programa
$136K
Gestor de Projeto
$118K
Vendas
$208K
Engenheiro de Software
$38K
Gestor de Engenharia de Software
$189K
Gestor de Programa Técnico
$30.8K
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Toshiba é Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $208,035. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Toshiba é $118,139.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para Toshiba

Empresas Relacionadas

  • ECI
  • Speridian Technologies
  • ConvergeOne
  • Avanade
  • Arcesium
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos