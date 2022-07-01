Torc Robotics Salários

A faixa salarial da Torc Robotics varia de $18,814 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Hardware no limite inferior a $248,352 para um Engenheiro de MEP no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Torc Robotics. Última atualização: 8/25/2025
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Torc Robotics, as Concessões de ações/participação estão sujeitas a um plano de aquisição de 4 anos:
25% adquire em 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire em 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire em 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire em 4th-ANO (2.08% mensal)
