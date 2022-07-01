Diretório de Empresas
Torc Robotics
Torc Robotics Salários

A faixa salarial da Torc Robotics varia de $18,814 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Hardware no limite inferior a $248,352 para um Engenheiro de MEP no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Torc Robotics. Última atualização: 8/25/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $152K

Engenheiro de Aprendizagem Automática

Engenheiro de Software de Produção

Analista de Negócios
$185K
Serviço de Atendimento ao Cliente
$51.6K

Analista de Dados
$174K
Engenheiro de Hardware
$18.8K
Engenheiro Mecânico
$186K
Engenheiro de MEP
$248K
Gestor de Produto
$237K
Gestor de Engenharia de Software
$137K
Plano de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Torc Robotics, as Concessões de ações/participação estão sujeitas a um plano de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire em 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire em 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire em 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire em 4th-ANO (2.08% mensal)

FAQs

متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Torc Robotics هو $174,049.

