Tiket.com Salários

O salário da Tiket.com varia de $10,432 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $26,130 para um Cientista de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Tiket.com. Última atualização: 10/15/2025

Engenheiro de Software
Median $14.4K

Engenheiro de Software Backend

Gestor de Produto
Median $24.1K
Analista de Negócio
$10.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analista de Dados
$14.1K
Cientista de Dados
$26.1K
Designer de Produto
$10.4K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Tiket.com é Cientista de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $26,130. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Tiket.com é $14,215.

