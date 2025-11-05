Diretório de Empresas
Tide
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Recrutador

  • Todos os Salários de Recrutador

Tide Recrutador Salários

A remuneração total média de Recrutador in Romania na Tide varia de RON 151K a RON 211K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Tide. Última atualização: 11/5/2025

Remuneração Total Média

RON 163K - RON 190K
Romania
Intervalo Comum
Intervalo Possível
RON 151KRON 163KRON 190KRON 211K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Só precisamos de 3 mais Recrutador submissões na Tide para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir O Teu Salário

Block logo
+RON 256K
Robinhood logo
+RON 393K
Stripe logo
+RON 88.3K
Datadog logo
+RON 155K
Verily logo
+RON 97.1K
Don't get lowballed

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Tide, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Recrutador verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Recrutador na Tide in Romania situa-se numa remuneração total anual de RON 211,271. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Tide para a função de Recrutador in Romania é RON 150,908.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Tide

Empresas Relacionadas

  • Facebook
  • LinkedIn
  • SoFi
  • Netflix
  • Square
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos