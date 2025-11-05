Diretório de Empresas
Tide
Tide Gestor de Projeto Salários

A remuneração total média de Gestor de Projeto in India na Tide varia de ₹980K a ₹1.42M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Tide. Última atualização: 11/5/2025

Remuneração Total Média

₹1.11M - ₹1.29M
India
Intervalo Comum
Intervalo Possível
₹980K₹1.11M₹1.29M₹1.42M
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Tide, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Projeto na Tide in India situa-se numa remuneração total anual de ₹1,421,521. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Tide para a função de Gestor de Projeto in India é ₹979,536.

Outros Recursos