A remuneração total média de Designer de Produto in United Kingdom na Tide varia de £38.6K a £54.9K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Tide. Última atualização: 11/5/2025

Remuneração Total Média

£43.8K - £49.8K
United Kingdom
Intervalo Comum
Intervalo Possível
£38.6K£43.8K£49.8K£54.9K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Tide, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Designer de Produto na Tide in United Kingdom situa-se numa remuneração total anual de £54,933. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Tide para a função de Designer de Produto in United Kingdom é £38,639.

