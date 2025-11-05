Diretório de Empresas
Tide
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Cientista de Dados

  • Todos os Salários de Cientista de Dados

Tide Cientista de Dados Salários

O pacote de remuneração in India mediano de Cientista de Dados na Tide totaliza ₹3.7M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Tide. Última atualização: 11/5/2025

Pacote Mediano
company icon
Tide
Data Scientist
Hyderabad, TS, India
Total por ano
₹3.7M
Nível
A3
Base
₹3.7M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Anos na empresa
3 Anos
Anos exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na Tide?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Tide, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Cientista de Dados verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Cientista de Dados na Tide in India situa-se numa remuneração total anual de ₹9,640,855. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Tide para a função de Cientista de Dados in India é ₹3,701,015.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Tide

Empresas Relacionadas

  • Facebook
  • LinkedIn
  • SoFi
  • Netflix
  • Square
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos