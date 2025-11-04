Diretório de Empresas
ThyssenKrupp
ThyssenKrupp Cientista de Dados Salários

O pacote de remuneração in Germany mediano de Cientista de Dados na ThyssenKrupp totaliza €79.3K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da ThyssenKrupp. Última atualização: 11/4/2025

Pacote Mediano
company icon
ThyssenKrupp
Data Scientist
hidden
Total por ano
€79.3K
Nível
-
Base
€73.4K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€5.9K
Anos na empresa
2 Anos
Anos exp
2 Anos
Quais são os níveis de carreira na ThyssenKrupp?
Últimas Submissões Salariais
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Cientista de Dados na ThyssenKrupp in Germany situa-se numa remuneração total anual de €93,301. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na ThyssenKrupp para a função de Cientista de Dados in Germany é €73,441.

