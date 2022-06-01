Diretório de Empresas
Thrive Global
Thrive Global Salários

O salário da Thrive Global varia de $126,500 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $418,000 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Thrive Global. Última atualização: 10/15/2025

Designer de Produto
Median $127K

Designer UX

Engenheiro de Software
Median $204K
Gestor de Produto
Median $418K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analista de Negócio
$129K
Gestor de Ciência de Dados
$214K
Gestor de Design de Produto
$259K
Recrutador
$219K
Gestor de Engenharia de Software
$206K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Thrive Global é Gestor de Produto com uma remuneração total anual de $418,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Thrive Global é $209,863.

