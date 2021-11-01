Diretório de Empresas
Thrasio
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Thrasio Salários

O salário da Thrasio varia de $51,640 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $201,000 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Thrasio. Última atualização: 10/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
Median $60K
Cientista de Dados
Median $180K
Gestor de Produto
Median $150K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Operações de Negócio
$114K
Analista de Negócio
$124K
Desenvolvimento de Negócio
$130K
Analista de Dados
$51.6K
Banker de Investimento
$141K
Marketing
$194K
Gestor de Projecto
$122K
Gestor de Engenharia de Software
$201K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Thrasio é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $201,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Thrasio é $130,345.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Thrasio

Empresas Relacionadas

  • Jefferies
  • JUUL Labs
  • Sephora
  • Susquehanna International Group
  • Netlify
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos