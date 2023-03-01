Diretório de Empresas
ThousandEyes
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

ThousandEyes Salários

O salário da ThousandEyes varia de $38,997 em remuneração total por ano para um Sucesso do Cliente na extremidade inferior a $673,891 para um Vendas na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ThousandEyes. Última atualização: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
Median $237K
Sucesso do Cliente
$39K
Designer de Produto
$279K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Gestor de Produto
$412K
Vendas
$674K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

33%

ANO 1

33%

ANO 2

34%

ANO 3

Na ThousandEyes, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33% adquire-se no 1st-ANO (33.00% anual)

  • 33% adquire-se no 2nd-ANO (11.00% por período)

  • 34% adquire-se no 3rd-ANO (11.33% por período)

Tens alguma questão? Pergunta à comunidade.

Visita a comunidade Levels.fyi para interagires com funcionários de diferentes empresas, obteres dicas de carreira e muito mais.

Visita Agora!

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na ThousandEyes é Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $673,891. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na ThousandEyes é $279,098.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para ThousandEyes

Empresas Relacionadas

  • DoorDash
  • Roblox
  • Airbnb
  • Netflix
  • Facebook
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos