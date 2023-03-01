ThousandEyes Salários

O salário da ThousandEyes varia de $38,997 em remuneração total por ano para um Sucesso do Cliente na extremidade inferior a $673,891 para um Vendas na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ThousandEyes. Última atualização: 11/16/2025
Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.
33%
ANO 1
33%
ANO 2
34%
ANO 3
Na ThousandEyes, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33% adquire-se no 1st-ANO (33.00% anual)
33% adquire-se no 2nd-ANO (11.00% por período)
34% adquire-se no 3rd-ANO (11.33% por período)
