ThoughtWorks
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

ThoughtWorks Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in India na ThoughtWorks varia de ₹1.39M por year para Consultant a ₹5.23M por year para Lead Consultant. O pacote de remuneração in India mediano year totaliza ₹2.19M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da ThoughtWorks. Última atualização: 11/4/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Consultant
(Nível de Entrada)
₹1.39M
₹1.33M
₹10K
₹53.2K
Senior Consultant
₹2.23M
₹2.22M
₹0
₹14.6K
Lead Consultant
₹5.23M
₹5.15M
₹78.5K
₹0
Principal Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na ThoughtWorks?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Mobile

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro de Dados

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na ThoughtWorks in India situa-se numa remuneração total anual de ₹5,231,315. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na ThoughtWorks para a função de Engenheiro de Software in India é ₹2,189,983.

