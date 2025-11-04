A remuneração de Engenheiro de Software in India na ThoughtWorks varia de ₹1.39M por year para Consultant a ₹5.23M por year para Lead Consultant. O pacote de remuneração in India mediano year totaliza ₹2.19M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da ThoughtWorks. Última atualização: 11/4/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Consultant
₹1.39M
₹1.33M
₹10K
₹53.2K
Senior Consultant
₹2.23M
₹2.22M
₹0
₹14.6K
Lead Consultant
₹5.23M
₹5.15M
₹78.5K
₹0
Principal Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
