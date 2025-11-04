A remuneração de Gestor de Programa Técnico in United Kingdom na Thought Machine varia de £77.9K por year para IC2 a £140K por year para IC3. O pacote de remuneração in United Kingdom mediano year totaliza £122K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Thought Machine. Última atualização: 11/4/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
IC1
£ --
£ --
£ --
£ --
IC2
£77.9K
£67.8K
£0
£10.1K
IC3
£140K
£123K
£12.3K
£5K
IC4
£ --
£ --
£ --
£ --
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Thought Machine, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)