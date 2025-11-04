Diretório de Empresas
Thought Machine
Thought Machine Gestor de Produto Salários

A remuneração de Gestor de Produto in United Kingdom na Thought Machine totaliza £105K por year para IC2. O pacote de remuneração in United Kingdom mediano year totaliza £83.7K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Thought Machine. Última atualização: 11/4/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
IC1
Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
IC2
£105K
£105K
£0
£0
IC3
Senior Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
IC4
Principal Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
Últimas Submissões Salariais
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Thought Machine, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Produto na Thought Machine in United Kingdom situa-se numa remuneração total anual de £186,422. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Thought Machine para a função de Gestor de Produto in United Kingdom é £83,650.

Outros Recursos