Thought Machine Gestor de Produto Salários

A remuneração de Gestor de Produto in United Kingdom na Thought Machine totaliza £105K por year para IC2. O pacote de remuneração in United Kingdom mediano year totaliza £83.7K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Thought Machine. Última atualização: 11/4/2025

Média Remuneração Por Nível Adicionar Remuneração Comparar Níveis

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus IC1 Product Manager £ -- £ -- £ -- £ -- IC2 £105K £105K £0 £0 IC3 Senior Product Manager £ -- £ -- £ -- £ -- IC4 Principal Product Manager £ -- £ -- £ -- £ -- Ver 1 Mais Níveis

Últimas Submissões Salariais

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações RSU Na Thought Machine, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 2.08 % mensal )

Qual é o calendário de aquisição na Thought Machine ?

