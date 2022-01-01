Diretório de Empresas
Thought Machine
Thought Machine Salários

O salário da Thought Machine varia de $77,555 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $237,936 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Thought Machine. Última atualização: 11/16/2025

Engenheiro de Software
IC1 $77.6K
IC2 $131K
IC3 $177K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Gestor de Engenharia de Software
Median $238K
Gestor de Programa Técnico
Median $161K

Gestor de Produto
Median $110K
Sucesso do Cliente
$182K
Recrutador
$88K
Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Thought Machine, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Thought Machine é Gestor de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $237,936. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Thought Machine é $145,990.

Outros Recursos