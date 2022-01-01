Thomson Reuters Salários

Diretório de Empresas
O salário da Thomson Reuters varia de $6,509 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $385,000 para um Vendas na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Thomson Reuters. Última atualização: 9/20/2025

$160K

Engenheiro de Software
TR7 $7.3K
TR6 $26.6K
TR5 $24.5K
TR4 $29.3K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Gestor de Produto
Product Manager $102K
Director $169K
Designer de Produto
Median $90.3K

Designer UX

Cientista de Dados
Median $87.1K
Vendas
Median $385K
Gestor de Engenharia de Software
Median $233K
Investigador de UX
Median $63.7K
Recursos Humanos
Median $372K
Operações de Negócio
$159K
Analista de Negócio
$24.6K
Desenvolvimento de Negócio
$122K
Chefe de Gabinete
$164K
Atendimento ao Cliente
$6.5K
Analista de Dados
$17.4K
Gestor de Ciência de Dados
$127K
Analista Financeiro
$7.5K
Tecnólogo de Informação (TI)
$16.8K
Jurídico
$118K
Consultor de Gestão
$96.7K
Marketing
$76.4K
Gestor de Projecto
$124K
Engenheiro de Vendas
$112K
Analista de Cibersegurança
$122K
Arquitecto de Soluções
$122K
Redactor Técnico
$17.5K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Thomson Reuters é Vendas com uma remuneração total anual de $385,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Thomson Reuters é $96,714.

Outros Recursos