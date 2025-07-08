Diretório de Empresas
The University of Sydney
The University of Sydney Salários

O salário da The University of Sydney varia de $65,826 em remuneração total por ano para um Analista de Cibersegurança na extremidade inferior a $100,496 para um Analista de Negócio na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da The University of Sydney. Última atualização: 9/2/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $69.7K
Cientista de Dados
Median $76.6K
Analista de Negócio
$100K

Analista de Cibersegurança
$65.8K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at The University of Sydney is Analista de Negócio at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $100,496. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at The University of Sydney is $73,145.

Outros Recursos