The Stepstone Group
The Stepstone Group Salários

O salário da The Stepstone Group varia de $52,462 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $184,677 para um Gestor de Ciência de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da The Stepstone Group. Última atualização: 9/2/2025

$160K

Gestor de Ciência de Dados
$185K
Cientista de Dados
$94.4K
Tecnólogo de Informação (TI)
$107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Gestor de Produto
$101K
Vendas
$52.5K
Engenheiro de Software
$109K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na The Stepstone Group é Gestor de Ciência de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $184,677. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na The Stepstone Group é $103,850.

Outros Recursos