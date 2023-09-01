Diretório de Empresas
The Economist
The Economist Salários

O salário da The Economist varia de $47,509 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $186,961 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da The Economist. Última atualização: 9/2/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $47.5K
Gestor de Engenharia de Software
Median $187K
Gestor de Produto
$108K

Vendas
$98.5K
Investigador de UX
$91.4K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na The Economist é Gestor de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $186,961. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na The Economist é $98,500.

Outros Recursos