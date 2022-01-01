The Clorox Company Salários

Diretório de Empresas
O salário da The Clorox Company varia de $109,450 em remuneração total por ano para um Contabilista na extremidade inferior a $236,640 para um Recursos Humanos na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da The Clorox Company. Última atualização: 9/1/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $121K
Contabilista
$109K
Desenvolvimento de Negócio
$161K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Atendimento ao Cliente
$117K
Gestor de Ciência de Dados
$172K
Recursos Humanos
$237K
Tecnólogo de Informação (TI)
$131K
Vendas
Median $165K
Arquitecto de Soluções
Median $190K
Capitalista de Risco
$130K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na The Clorox Company, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na The Clorox Company é Recursos Humanos at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $236,640. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na The Clorox Company é $146,265.

