The Boring Company Salários

O salário da The Boring Company varia de $89,550 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $230,000 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da The Boring Company. Última atualização: 9/1/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $230K

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro Mecânico
Median $90K
Cientista de Dados
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Engenheiro de Hardware
$143K
Designer de Produto
$89.6K
Gestor de Projecto
$154K
Recrutador
$119K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at The Boring Company is Engenheiro de Software with a yearly total compensation of $230,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at The Boring Company is $142,811.

