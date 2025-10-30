A remuneração total média de Engenheiro de Software in United States na The Aspire Software Company varia de $69.7K a $97.6K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da The Aspire Software Company. Última atualização: 10/30/2025
Remuneração Total Média
Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!