A remuneração de Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA) in United States na Tesla varia de $127K por year para P1 a $242K por year para P4. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $200K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Tesla. Última atualização: 11/11/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
P1
$127K
$116K
$10.5K
$286
P2
$169K
$136K
$32.8K
$0
P3
$206K
$159K
$47.4K
$0
P4
$242K
$177K
$65K
$0
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Tesla, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
Na Tesla, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.