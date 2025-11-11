Diretório de Empresas
Tesla
Tesla Engenheiro de Software Full-Stack Salários em Germany

A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in Germany na Tesla varia de €79K por year para P2 a €95K por year para P3. O pacote de remuneração in Germany mediano year totaliza €81K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Tesla. Última atualização: 11/11/2025

Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
P1
Associate Engineer(Nível de Entrada)
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
Engineer
€79K
€70.4K
€8K
€662.1
P3
Senior Engineer
€95K
€83.1K
€11.9K
€0
P4
Staff Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Tesla, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Tesla, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software Full-Stack na Tesla in Germany situa-se numa remuneração total anual de €112,767. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Tesla para a função de Engenheiro de Software Full-Stack in Germany é €77,914.

