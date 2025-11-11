Tesla Engenheiro de Software Frontend Salários

A remuneração de Engenheiro de Software Frontend in United States na Tesla varia de $138K por year para P1 a $208K por year para P3. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $140K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Tesla. Última atualização: 11/11/2025

Nome do Nível Total Base Ações ( /yr ) Bónus P1 Associate Engineer ( Nível de Entrada ) $138K $123K $15K $0 P2 Engineer $196K $140K $55.4K $417 P3 Senior Engineer $208K $157K $44.4K $6.5K P4 Staff Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- Ver 2 Mais Níveis

Últimas Submissões Salariais

Empresa Localização | Data Nome do Nível Etiqueta Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( USD ) Base | Ações (ano) | Bónus

Cronograma de Aquisição Principal Alternativa 1 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações RSU Na Tesla, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 6.25 % trimestral )

Qual é o calendário de aquisição na Tesla ?

