Tesco Salários

A faixa salarial da Tesco varia de $6,071 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos no limite inferior a $160,217 para um Designer de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Tesco. Última atualização: 8/16/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer 1 $28.5K
Software Engineer 2 $53.5K
Software Engineer 3 $97K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Dados

Gestor de Engenharia de Software
Median $104K
Gestor de Produto
WL1 $50.4K
WL2 $92.6K
WL2 $115K

Cientista de Dados
Median $91.3K
Gestor de Programa Técnico
Median $48.2K
Assistente Administrativo
Median $30.8K
Vendas
Median $31.8K
Contabilista
$44.1K

Contabilista Técnico

Desenvolvimento de Negócios
$100K
Redator Publicitário
$38.5K
Serviço de Atendimento ao Cliente
$32K
Analista de Dados
$63.7K
Gestor de Ciência de Dados
$64.2K
Analista Financeiro
$137K
Designer Gráfico
$121K
Recursos Humanos
$6.1K
Tecnólogo de Informação (TI)
$78.2K
Jurídico
$33.7K
Consultor de Gestão
$85.6K
Designer de Produto
$160K
Recrutador
$47.8K
FAQs

The highest paying role reported at Tesco is Designer de Produto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $160,217. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Tesco is $63,729.

