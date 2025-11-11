Diretório de Empresas
Teradyne
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Teradyne Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA) Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA) na Teradyne totaliza $120K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Teradyne. Última atualização: 11/11/2025

Pacote Mediano
Teradyne
Software Engineer
North Reading, MA
Total por ano
$120K
Nível
L2
Base
$120K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Anos na empresa
0 Anos
Anos exp
0 Anos
Quais são os níveis de carreira na Teradyne?
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Teradyne, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA) na Teradyne in United States situa-se numa remuneração total anual de $205,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Teradyne para a função de Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA) in United States é $119,000.

Outros Recursos