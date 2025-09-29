Diretório de Empresas
Teradici
Teradici Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Canada mediano de Engenheiro de Software na Teradici totaliza CA$117K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Teradici. Última atualização: 9/29/2025

Pacote Mediano
company icon
Teradici
Software Dev In Test
Burnaby, BC, Canada
Total por ano
CA$117K
Nível
2
Base
CA$113K
Stock (/yr)
CA$0
Bónus
CA$4.2K
Anos na empresa
0 Anos
Anos exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na Teradici?

CA$226K

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Teradici in Canada situa-se numa remuneração total anual de CA$273,760. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Teradici para a função de Engenheiro de Software in Canada é CA$113,120.

Outros Recursos