Diretório de Empresas
Tennr
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

Tennr Salários

A faixa salarial da Tennr varia de $24,971 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software no limite inferior a $261,685 para um Gestor de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Tennr. Última atualização: 8/16/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Gestor de Produto
$262K
Engenheiro de Software
$25K
Arquiteto de Soluções
$159K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Tennr é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $261,685. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Tennr é $159,200.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para Tennr

Empresas Relacionadas

  • Pinterest
  • Uber
  • Spotify
  • Apple
  • SoFi
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos