Tencent Holdings
Tencent Holdings Salários

A faixa salarial da Tencent Holdings varia de $43,084 em remuneração total por ano para um Analista de Negócios no limite inferior a $666,650 para um Tecnólogo de Informação (TI) no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Tencent Holdings. Última atualização: 8/16/2025

$160K

Analista de Negócios
$43.1K
Desenvolvimento de Negócios
$108K
Cientista de Dados
$63.5K

Tecnólogo de Informação (TI)
$667K
Jurídico
$301K
Gestor de Parceiros
$158K
Gestor de Produto
$55.9K
Engenheiro de Software
$102K
