Tenable
Tenable Salários

A faixa salarial da Tenable varia de $43,447 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados no limite inferior a $487,775 para um Gestor de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Tenable. Última atualização: 8/16/2025

$160K

Gestor de Produto
Senior Product Manager $296K
Principal Product Manager $488K
Engenheiro de Software
Median $149K

Engenheiro de Software Full-Stack

Vendas
Median $170K

Sucesso do Cliente
$214K
Cientista de Dados
$43.4K
Tecnólogo de Informação (TI)
$83.6K
Operações de Marketing
$67.3K
Designer de Produto
$127K
Recrutador
$140K
Gestor de Engenharia de Software
$205K
Arquiteto de Soluções
$276K
Plano de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Tenable, as RSUs estão sujeitas a um plano de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire em 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire em 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire em 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire em 4th-ANO (6.25% trimestral)

FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Tenable é Gestor de Produto at the Principal Product Manager level com uma remuneração total anual de $487,775. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Tenable é $159,516.

