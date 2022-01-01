Tempo Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Tempo varia de $2,472 em remuneração total por ano para um Arquiteto de Soluções no limite inferior a $248,750 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Tempo. Última atualização: 8/16/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $154K
Designer de Produto
Median $167K
Gestor de Operações de Negócios
$102K

Analista de Negócios
$139K
Cientista de Dados
$85.2K
Engenheiro de Hardware
$131K
Recursos Humanos
$204K
Gestor de Produto
$78.3K
Recrutador
$84.6K
Gestor de Engenharia de Software
$249K
Arquiteto de Soluções
$2.5K
Outros Recursos