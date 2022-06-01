Templafy Salários

A faixa salarial da Templafy varia de $68,559 em remuneração total por ano para um Recrutador no limite inferior a $155,775 para um Technical Account Manager no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Templafy . Última atualização: 8/15/2025