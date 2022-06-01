Diretório de Empresas
Templafy
Templafy Salários

A faixa salarial da Templafy varia de $68,559 em remuneração total por ano para um Recrutador no limite inferior a $155,775 para um Technical Account Manager no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Templafy. Última atualização: 8/15/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $85.9K
Gestor de Produto
$106K
Gestor de Projeto
$70.3K

Recrutador
$68.6K
Technical Account Manager
$156K
Gestor de Programa Técnico
$153K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Templafy é Technical Account Manager at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $155,775. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Templafy é $95,901.

