Temasek Salários

A faixa salarial da Temasek varia de $10,612 em remuneração total por ano para um Operações de Serviço de Atendimento ao Cliente no limite inferior a $218,900 para um Tecnólogo de Informação (TI) no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Temasek. Última atualização: 8/15/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $74.8K

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
Median $112K
Operações de Serviço de Atendimento ao Cliente
$10.6K

Analista de Dados
$63.7K
Analista Financeiro
$192K
Engenheiro de Hardware
$54.4K
Tecnólogo de Informação (TI)
$219K
Gestor de Produto
$31.3K
Gestor de Projeto
$29.9K
FAQs

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Temasek je Tecnólogo de Informação (TI) at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $218,900. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Temasek je $63,701.

