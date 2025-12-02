Diretório de Empresas
Teladoc Health
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Investigador de UX

  • Todos os Salários de Investigador de UX

Teladoc Health Investigador de UX Salários

A remuneração total média de Investigador de UX in United States na Teladoc Health varia de $174K a $238K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Teladoc Health. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média

$187K - $226K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$174K$187K$226K$238K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Só precisamos de 3 mais Investigador de UX submissões na Teladoc Health para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir O Teu Salário


Cronograma de Aquisição

33%

ANO 1

33%

ANO 2

33%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Teladoc Health, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33% adquire-se no 1st-ANO (33.00% anual)

  • 33% adquire-se no 2nd-ANO (33.00% anual)

  • 33% adquire-se no 3rd-ANO (33.00% anual)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Investigador de UX verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Investigador de UX na Teladoc Health in United States situa-se numa remuneração total anual de $237,800. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Teladoc Health para a função de Investigador de UX in United States é $174,250.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Teladoc Health

Empresas Relacionadas

  • Clover Health
  • One Medical
  • McKesson
  • Amwell
  • Teladoc
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/teladoc-health/salaries/ux-researcher.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.