A remuneração de Cientista de Dados in United States na Teladoc Health varia de $138K por year para Data Scientist II a $264K por year para Senior Data Scientist. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $161K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Teladoc Health. Última atualização: 12/2/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist II
$138K
$126K
$8.8K
$2.9K
Data Scientist III
$171K
$160K
$3.6K
$7.6K
Senior Data Scientist
$264K
$198K
$36.3K
$29K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
ANO 1
33%
ANO 2
33%
ANO 3
Na Teladoc Health, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33% adquire-se no 1st-ANO (33.00% anual)
33% adquire-se no 2nd-ANO (33.00% anual)
33% adquire-se no 3rd-ANO (33.00% anual)
