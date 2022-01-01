Diretório de Empresas
Teladoc Health
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Teladoc Health Salários

O salário da Teladoc Health varia de $49,670 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $305,000 para um Arquitecto de Soluções na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Teladoc Health. Última atualização: 9/1/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Software Engineer I $104K
Software Engineer II $135K
Software Engineer III $175K
Senior Software Engineer $188K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
Data Scientist II $138K
Data Scientist III $172K
Senior Data Scientist $264K

Informática de Saúde

Gestor de Produto
Product Manager II $178K
Senior Product Manager $190K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Gestor de Engenharia de Software
Median $270K
Designer de Produto
Median $163K

Designer UX

Arquitecto de Soluções
Median $305K
Marketing
Median $98.8K
Atendimento ao Cliente
$49.7K
Sucesso do Cliente
$109K
Recrutador
$199K
Vendas
$294K
Gestor de Programa Técnico
$204K
Investigador de UX
$206K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

33%

ANO 1

33%

ANO 2

33%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Teladoc Health, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33% adquire-se no 1st-ANO (33.00% anual)

  • 33% adquire-se no 2nd-ANO (33.00% anual)

  • 33% adquire-se no 3rd-ANO (33.00% anual)

Tens alguma questão? Pergunta à comunidade.

Visita a comunidade Levels.fyi para interagires com funcionários de diferentes empresas, obteres dicas de carreira e muito mais.

Visita Agora!

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Teladoc Health é Arquitecto de Soluções com uma remuneração total anual de $305,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Teladoc Health é $178,333.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Teladoc Health

Empresas Relacionadas

  • Clover Health
  • One Medical
  • McKesson
  • Amwell
  • Teladoc
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos