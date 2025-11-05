A remuneração de Gestor de Engenharia de Software in Greater Bengaluru na Tekion varia de ₹5.29M por year para L1 a ₹5.93M por year para L4. O pacote de remuneração in Greater Bengaluru mediano year totaliza ₹6.92M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Tekion. Última atualização: 11/5/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L1
₹5.29M
₹5.29M
₹0
₹0
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹5.93M
₹4.17M
₹1.76M
₹0
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Tekion, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)