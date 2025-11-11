Diretório de Empresas
Tekion
Tekion Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA) Salários em Greater Bengaluru

O pacote de remuneração in Greater Bengaluru mediano de Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA) na Tekion totaliza ₹799K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Tekion. Última atualização: 11/11/2025

Pacote Mediano
company icon
Tekion
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹799K
Nível
L2
Base
₹783K
Stock (/yr)
₹16.1K
Bónus
₹0
Anos na empresa
3 Anos
Anos exp
3 Anos
Adicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Tekion, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA) na Tekion in Greater Bengaluru situa-se numa remuneração total anual de ₹2,220,952. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Tekion para a função de Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA) in Greater Bengaluru é ₹790,138.

